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欧元/新加坡元汇率
1 EUR1.44654 SGD
5 EUR7.23270 SGD
10 EUR14.46540 SGD
20 EUR28.93080 SGD
50 EUR72.32700 SGD
100 EUR144.65400 SGD
250 EUR361.63500 SGD
500 EUR723.27000 SGD
1000 EUR1446.54000 SGD
2000 EUR2893.08000 SGD
5000 EUR7232.70000 SGD
10000 EUR14465.40000 SGD
新加坡元/欧元汇率
1 SGD0.69130 EUR
5 SGD3.45652 EUR
10 SGD6.91303 EUR
20 SGD13.82606 EUR
50 SGD34.56515 EUR
100 SGD69.13030 EUR
250 SGD172.82575 EUR
500 SGD345.65150 EUR
1000 SGD691.30300 EUR
2000 SGD1382.60600 EUR
5000 SGD3456.51500 EUR
10000 SGD6913.03000 EUR