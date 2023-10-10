1000 欧元兑至塞尔维亚第纳尔

按实际汇率将 EUR 换算成 RSD

1000 eur
117166 rsd

1.00000 EUR = 117.16600 RSD

10:20 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
海外消费无隐性费用

EUR 兑 RSD 换算表

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 RSD
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.059788.19691.440771.65320.9588519.3088
1GBP1.1575411.22665102.0921.667751.913651.1099122.3508
1USD0.94370.815228183.22821.35961.560060.904918.221
1INR0.01133830.00979510.012015210.01633580.01874440.01087250.218928

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将欧元兑换成至塞尔维亚第纳尔

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择EUR作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择RSD作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示EUR兑RSD的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 欧元

EUR兑USD

EUR兑GBP

EUR兑CHF

EUR兑CAD

EUR兑INR

EUR兑AUD

EUR兑JPY

EUR兑PLN

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
欧元/塞尔维亚第纳尔汇率
1 EUR117.16600 RSD
5 EUR585.83000 RSD
10 EUR1171.66000 RSD
20 EUR2343.32000 RSD
50 EUR5858.30000 RSD
100 EUR11716.60000 RSD
250 EUR29291.50000 RSD
500 EUR58583.00000 RSD
1000 EUR117166.00000 RSD
2000 EUR234332.00000 RSD
5000 EUR585830.00000 RSD
10000 EUR1171660.00000 RSD
塞尔维亚第纳尔/欧元汇率
1 RSD0.00853 EUR
5 RSD0.04267 EUR
10 RSD0.08535 EUR
20 RSD0.17070 EUR
50 RSD0.42675 EUR
100 RSD0.85349 EUR
250 RSD2.13373 EUR
500 RSD4.26746 EUR
1000 RSD8.53492 EUR
2000 RSD17.06984 EUR
5000 RSD42.67460 EUR
10000 RSD85.34920 EUR