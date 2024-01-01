2,000 埃塞俄比亚比尔兑南非兰特

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ZAR
1 ETB兑ZAR过去 30 天过去 90 天
0.15000.3199
0.14390.1439
一般0.14690.1755
更改0.33%-53.62%
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1 ETB 兑 ZAR 统计信息

过去 30 天，ETB 兑 ZAR 的表现如下：30 天高点为 0.1500，30 天低点为 0.1439。这意味着 30 天平均值为 0.1469。ETB 兑 ZAR 的变化为 0.33。

过去 90 天，ETB 兑 ZAR 的表现如下：90 天高点为 0.3199，90 天低点为 0.1439。这意味着 90 天平均值为 0.1755。ETB 兑 ZAR 的变化为 -53.62。

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热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8331.08591.2081.4991.6220.93821.666
1 GBP1.211.302109.4861.7991.9471.12626.008
1 USD0.9220.768184.0751.3821.4950.86519.972
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.238

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埃塞俄比亚比尔/南非兰特汇率
1 ETB0.14793 ZAR
5 ETB0.73964 ZAR
10 ETB1.47928 ZAR
20 ETB2.95856 ZAR
50 ETB7.39640 ZAR
100 ETB14.79280 ZAR
250 ETB36.98200 ZAR
500 ETB73.96400 ZAR
1000 ETB147.92800 ZAR
2000 ETB295.85600 ZAR
5000 ETB739.64000 ZAR
10000 ETB1,479.28000 ZAR
南非兰特/埃塞俄比亚比尔汇率
1 ZAR6.76003 ETB
5 ZAR33.80015 ETB
10 ZAR67.60030 ETB
20 ZAR135.20060 ETB
50 ZAR338.00150 ETB
100 ZAR676.00300 ETB
250 ZAR1,690.00750 ETB
500 ZAR3,380.01500 ETB
1000 ZAR6,760.03000 ETB
2000 ZAR13,520.06000 ETB
5000 ZAR33,800.15000 ETB
10000 ZAR67,600.30000 ETB