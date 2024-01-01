100 埃及磅兑乌兹别克斯坦索姆

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E£1.000 EGP = so'm263.6 UZS

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UZS
1 EGP兑UZS过去 30 天过去 90 天
264.3350264.3350
261.7990255.5850
一般263.2073261.0003
更改0.46%1.29%
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1 EGP 兑 UZS 统计信息

过去 30 天，EGP 兑 UZS 的表现如下：30 天高点为 264.3350，30 天低点为 261.7990。这意味着 30 天平均值为 263.2073。EGP 兑 UZS 的变化为 0.46。

过去 90 天，EGP 兑 UZS 的表现如下：90 天高点为 264.3350，90 天低点为 255.5850。这意味着 90 天平均值为 261.0003。EGP 兑 UZS 的变化为 1.29。

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1 USD10.92071.380950.7666071.4923184.07133.673134.2737
1 EUR1.0861511.499920.8326451.6208891.3143.9895437.2264
1 CAD0.7241390.66670310.555131.0806460.87932.6598424.8189
1 GBP1.304451.200991.8013811.94665109.6674.7913844.7083

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埃及镑/乌兹别克斯坦索姆汇率
1 EGP263.62900 UZS
5 EGP1318.14500 UZS
10 EGP2636.29000 UZS
20 EGP5272.58000 UZS
50 EGP13181.45000 UZS
100 EGP26362.90000 UZS
250 EGP65907.25000 UZS
500 EGP131814.50000 UZS
1000 EGP263629.00000 UZS
2000 EGP527258.00000 UZS
5000 EGP1318145.00000 UZS
10000 EGP2636290.00000 UZS
乌兹别克斯坦索姆/埃及镑汇率
1 UZS0.00379 EGP
5 UZS0.01897 EGP
10 UZS0.03793 EGP
20 UZS0.07586 EGP
50 UZS0.18966 EGP
100 UZS0.37932 EGP
250 UZS0.94830 EGP
500 UZS1.89661 EGP
1000 UZS3.79321 EGP
2000 UZS7.58642 EGP
5000 UZS18.96605 EGP
10000 UZS37.93210 EGP