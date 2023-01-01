1000 阿尔及利亚第纳尔兑匈牙利福林

按实际汇率将 DZD 换算成 HUF

1000 dzd
2650 huf

1.00000 DZD = 2.65049 HUF

13:5 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
一种更便宜的国际在线购物方式

DZD 兑 HUF 换算表

As of 1 min ago, 1 DZD → 0 HUF
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86221.061888.29881.442611.652350.95718.9227
1GBP1.1598211.2315102.4111.673181.916431.1099521.9469
1USD0.94180.812018183.15951.358651.556180.901417.8213
1INR0.01132520.009764580.012025110.01633790.01871320.01083940.214303

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将阿尔及利亚第纳尔兑换成匈牙利福林

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择DZD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择HUF作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示DZD兑HUF的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 阿尔及利亚第纳尔

DZD兑USD

DZD兑EUR

DZD兑GBP

DZD兑INR

DZD兑JPY

DZD兑RUB

DZD兑AUD

DZD兑ZAR

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
阿尔及利亚第纳尔/匈牙利福林汇率
1 DZD2.65049 HUF
5 DZD13.25245 HUF
10 DZD26.50490 HUF
20 DZD53.00980 HUF
50 DZD132.52450 HUF
100 DZD265.04900 HUF
250 DZD662.62250 HUF
500 DZD1325.24500 HUF
1000 DZD2650.49000 HUF
2000 DZD5300.98000 HUF
5000 DZD13252.45000 HUF
10000 DZD26504.90000 HUF
匈牙利福林/阿尔及利亚第纳尔汇率
2000 HUF754.57800 DZD
5000 HUF1886.44500 DZD
10000 HUF3772.89000 DZD
15000 HUF5659.33500 DZD
20000 HUF7545.78000 DZD
30000 HUF11318.67000 DZD
40000 HUF15091.56000 DZD
50000 HUF18864.45000 DZD
60000 HUF22637.34000 DZD
100000 HUF37728.90000 DZD
150000 HUF56593.35000 DZD
200000 HUF75457.80000 DZD