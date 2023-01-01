5 多米尼加比索兑to Isle of Man pounds

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多米尼加比索/马恩岛镑汇率
1 DOP0.01384 IMP
5 DOP0.06920 IMP
10 DOP0.13841 IMP
20 DOP0.27682 IMP
50 DOP0.69205 IMP
100 DOP1.38409 IMP
250 DOP3.46022 IMP
500 DOP6.92045 IMP
1000 DOP13.84090 IMP
2000 DOP27.68180 IMP
5000 DOP69.20450 IMP
10000 DOP138.40900 IMP
马恩岛镑/多米尼加比索汇率
1 IMP72.24950 DOP
5 IMP361.24750 DOP
10 IMP722.49500 DOP
20 IMP1444.99000 DOP
50 IMP3612.47500 DOP
100 IMP7224.95000 DOP
250 IMP18062.37500 DOP
500 IMP36124.75000 DOP
1000 IMP72249.50000 DOP
2000 IMP144499.00000 DOP
5000 IMP361247.50000 DOP
10000 IMP722495.00000 DOP