250 丹麦克朗兑至克罗地亚库纳

按实际汇率将 DKK 换算成 HRK

250 dkk
250.45 hrk

1.00000 DKK = 1.00180 HRK

8:59 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
在一个账户中持有 40 多种货币

DKK 兑 HRK 换算表

As of 1 min ago, 1 DKK → 0 HRK
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.060888.2321.442261.651690.957818.9713
1GBP1.1574711.22805102.1431.669661.912111.1086321.9624
1USD0.94270.814299183.1751.35961.557030.9028517.884
1INR0.01133380.009790190.012022810.01634630.01871990.01085480.215017

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将Danish kroner兑换成至克罗地亚库纳

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择DKK作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择HRK作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示DKK兑HRK的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 丹麦克朗

DKK兑EUR

DKK兑USD

DKK兑SEK

DKK兑GBP

DKK兑PKR

DKK兑AUD

DKK兑NOK

DKK兑INR

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
丹麦克朗/克罗地亚库纳汇率
1 DKK1.00180 HRK
5 DKK5.00900 HRK
10 DKK10.01800 HRK
20 DKK20.03600 HRK
50 DKK50.09000 HRK
100 DKK100.18000 HRK
250 DKK250.45000 HRK
500 DKK500.90000 HRK
1000 DKK1001.80000 HRK
2000 DKK2003.60000 HRK
5000 DKK5009.00000 HRK
10000 DKK10018.00000 HRK
克罗地亚库纳/丹麦克朗汇率
1 HRK0.99820 DKK
5 HRK4.99101 DKK
10 HRK9.98201 DKK
20 HRK19.96402 DKK
50 HRK49.91005 DKK
100 HRK99.82010 DKK
250 HRK249.55025 DKK
500 HRK499.10050 DKK
1000 HRK998.20100 DKK
2000 HRK1996.40200 DKK
5000 HRK4991.00500 DKK
10000 HRK9982.01000 DKK