500 佛得角埃斯库多兑to Isle of Man pounds

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佛得角埃斯库多/马恩岛镑汇率
1 CVE0.00782 IMP
5 CVE0.03910 IMP
10 CVE0.07820 IMP
20 CVE0.15639 IMP
50 CVE0.39098 IMP
100 CVE0.78196 IMP
250 CVE1.95491 IMP
500 CVE3.90982 IMP
1000 CVE7.81965 IMP
2000 CVE15.63930 IMP
5000 CVE39.09825 IMP
10000 CVE78.19650 IMP
马恩岛镑/佛得角埃斯库多汇率
1 IMP127.88300 CVE
5 IMP639.41500 CVE
10 IMP1278.83000 CVE
20 IMP2557.66000 CVE
50 IMP6394.15000 CVE
100 IMP12788.30000 CVE
250 IMP31970.75000 CVE
500 IMP63941.50000 CVE
1000 IMP127883.00000 CVE
2000 IMP255766.00000 CVE
5000 IMP639415.00000 CVE
10000 IMP1278830.00000 CVE