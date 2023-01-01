1 哥伦比亚比索兑匈牙利福林

按实际汇率将 COP 换算成 HUF

1 cop
0 huf

1.00000 COP = 0.08673 HUF

20:43 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
海外消费无隐性费用

COP 兑 HUF 换算表

As of 1 min ago, 1 COP → 0 HUF
Mid market rate

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86311.060588.22251.440421.649040.9593519.0162
1GBP1.1586111.2287102.2151.668881.910591.1115222.0323
1USD0.942950.813868183.18951.358251.554970.9046517.9314
1INR0.0113350.009783310.012020710.01632720.01869190.01087460.215549

当心不良汇率。银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将哥伦比亚比索兑换成匈牙利福林

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择COP作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择HUF作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示COP兑HUF的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 哥伦比亚比索

COP兑USD

COP兑EUR

COP兑CAD

COP兑GBP

COP兑AUD

COP兑SGD

COP兑PHP

COP兑ZAR

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
plane
哥伦比亚比索/匈牙利福林汇率
1 COP0.08673 HUF
5 COP0.43365 HUF
10 COP0.86730 HUF
20 COP1.73459 HUF
50 COP4.33649 HUF
100 COP8.67297 HUF
250 COP21.68243 HUF
500 COP43.36485 HUF
1000 COP86.72970 HUF
2000 COP173.45940 HUF
5000 COP433.64850 HUF
10000 COP867.29700 HUF
匈牙利福林/哥伦比亚比索汇率
2000 HUF23060.20000 COP
5000 HUF57650.50000 COP
10000 HUF115301.00000 COP
15000 HUF172951.50000 COP
20000 HUF230602.00000 COP
30000 HUF345903.00000 COP
40000 HUF461204.00000 COP
50000 HUF576505.00000 COP
60000 HUF691806.00000 COP
100000 HUF1153010.00000 COP
150000 HUF1729515.00000 COP
200000 HUF2306020.00000 COP