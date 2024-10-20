CHF 兑 TZS 换算表
1 CHF = 3,147.08000 TZS
0
已于数秒前更新
48 小时
1 周
1 个月
6 个月
12 个月
5年
还在苦等更高的汇率？
立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。
TZS
|1 CHF兑TZS
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|3,237.9800
|3,237.9800
|低
|3,145.4100
|2,997.0300
|一般
|3,186.7293
|3,160.2367
|更改
|-1.25%
|5.01%
|查看完整历史记录
1 CHF 兑 TZS 统计信息
过去 30 天，CHF 兑 TZS 的表现如下：30 天高点为 3,237.9800，30 天低点为 3,145.4100。这意味着 30 天平均值为 3,186.7293。CHF 兑 TZS 的变化为 -1.25。
过去 90 天，CHF 兑 TZS 的表现如下：90 天高点为 3,237.9800，90 天低点为 2,997.0300。这意味着 90 天平均值为 3,160.2367。CHF 兑 TZS 的变化为 5.01。
比较境外汇款的价格
银行和其他汇款服务往往暗藏玄机。他们会在汇率上暗做手脚 - 在您不知情的情况下向您收取更多费用。如果他们有手续费，则表示他们会对您进行二次收费。
WISE从不在汇率中加入隐性费用。只为您提供实际价格。欢迎将我们的价格和费用与竞争对手进行比较，亲自了解差异。
如何将瑞士法郎兑换成坦桑尼亚先令
- 1
输入金额
只需在框中输入您要换算的金额。
- 2
选择您的货币
点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择CHF作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择TZS作为要换算的目标货币。
- 3
就是这么简单
我们的汇率换算器将为您显示CHF兑TZS的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。
您是否在向银行支付过高的费用？
将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款
银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。
|瑞士法郎/坦桑尼亚先令汇率
|1 CHF
|3,147.08000 TZS
|5 CHF
|15,735.40000 TZS
|10 CHF
|31,470.80000 TZS
|20 CHF
|62,941.60000 TZS
|50 CHF
|157,354.00000 TZS
|100 CHF
|314,708.00000 TZS
|250 CHF
|786,770.00000 TZS
|500 CHF
|1,573,540.00000 TZS
|1000 CHF
|3,147,080.00000 TZS
|2000 CHF
|6,294,160.00000 TZS
|5000 CHF
|15,735,400.00000 TZS
|10000 CHF
|31,470,800.00000 TZS