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TRY
1 CHF兑TRY过去 30 天过去 90 天
40.643040.6430
39.483736.8469
一般40.072839.5149
更改-1.34%6.94%
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1 CHF 兑 TRY 统计信息

过去 30 天，CHF 兑 TRY 的表现如下：30 天高点为 40.6430，30 天低点为 39.4837。这意味着 30 天平均值为 40.0728。CHF 兑 TRY 的变化为 -1.34。

过去 90 天，CHF 兑 TRY 的表现如下：90 天高点为 40.6430，90 天低点为 36.8469。这意味着 90 天平均值为 39.5149。CHF 兑 TRY 的变化为 6.94。

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1 USD10.920.76684.0721.381.491149.5351.647
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1 GBP1.3051.2011109.7221.8011.946195.1582.149
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瑞士法郎/土耳其里拉汇率
1 CHF39.59900 TRY
5 CHF197.99500 TRY
10 CHF395.99000 TRY
20 CHF791.98000 TRY
50 CHF1,979.95000 TRY
100 CHF3,959.90000 TRY
250 CHF9,899.75000 TRY
500 CHF19,799.50000 TRY
1000 CHF39,599.00000 TRY
2000 CHF79,198.00000 TRY
5000 CHF197,995.00000 TRY
10000 CHF395,990.00000 TRY
土耳其里拉/瑞士法郎汇率
1 TRY0.02525 CHF
5 TRY0.12627 CHF
10 TRY0.25253 CHF
20 TRY0.50506 CHF
50 TRY1.26266 CHF
100 TRY2.52531 CHF
250 TRY6.31328 CHF
500 TRY12.62655 CHF
1000 TRY25.25310 CHF
2000 TRY50.50620 CHF
5000 TRY126.26550 CHF
10000 TRY252.53100 CHF