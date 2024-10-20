CHF 兑 TRY 换算表
1 CHF = 39.59900 TRY
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TRY
|1 CHF兑TRY
|过去 30 天
|过去 90 天
|高
|40.6430
|40.6430
|低
|39.4837
|36.8469
|一般
|40.0728
|39.5149
|更改
|-1.34%
|6.94%
|查看完整历史记录
1 CHF 兑 TRY 统计信息
过去 30 天，CHF 兑 TRY 的表现如下：30 天高点为 40.6430，30 天低点为 39.4837。这意味着 30 天平均值为 40.0728。CHF 兑 TRY 的变化为 -1.34。
过去 90 天，CHF 兑 TRY 的表现如下：90 天高点为 40.6430，90 天低点为 36.8469。这意味着 90 天平均值为 39.5149。CHF 兑 TRY 的变化为 6.94。
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如何将瑞士法郎兑换成土耳其里拉
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- 3
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