20 瑞士法郎兑柬埔寨瑞尔

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SFr.1.000 CHF = ៛4697 KHR

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KHR
1 CHF兑KHR过去 30 天过去 90 天
4835.77004835.7700
4690.19004610.2100
一般4759.36904759.4538
更改-1.72%1.68%
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1 CHF 兑 KHR 统计信息

过去 30 天，CHF 兑 KHR 的表现如下：30 天高点为 4835.7700，30 天低点为 4690.1900。这意味着 30 天平均值为 4759.3690。CHF 兑 KHR 的变化为 -1.72。

过去 90 天，CHF 兑 KHR 的表现如下：90 天高点为 4835.7700，90 天低点为 4610.2100。这意味着 90 天平均值为 4759.4538。CHF 兑 KHR 的变化为 1.68。

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1 USD10.920250.76622584.07151.380051.4912149.5351.64677
1 EUR1.0866510.83267591.35631.499631.62041162.5051.78946
1 GBP1.30511.200951109.7221.80111.94617195.1582.1492
1 INR0.01189460.01094620.0091139710.01641520.01773731.778660.0195877

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瑞士法郎/柬埔寨瑞尔汇率
1 CHF4696.93000 KHR
5 CHF23484.65000 KHR
10 CHF46969.30000 KHR
20 CHF93938.60000 KHR
50 CHF234846.50000 KHR
100 CHF469693.00000 KHR
250 CHF1174232.50000 KHR
500 CHF2348465.00000 KHR
1000 CHF4696930.00000 KHR
2000 CHF9393860.00000 KHR
5000 CHF23484650.00000 KHR
10000 CHF46969300.00000 KHR
柬埔寨瑞尔/瑞士法郎汇率
1 KHR0.00021 CHF
5 KHR0.00106 CHF
10 KHR0.00213 CHF
20 KHR0.00426 CHF
50 KHR0.01065 CHF
100 KHR0.02129 CHF
250 KHR0.05323 CHF
500 KHR0.10645 CHF
1000 KHR0.21290 CHF
2000 KHR0.42581 CHF
5000 KHR1.06452 CHF
10000 KHR2.12905 CHF