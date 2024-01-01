20 瑞士法郎兑洪都拉斯伦皮拉

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HNL
1 CHF兑HNL过去 30 天过去 90 天
29.583629.5836
28.831627.7898
一般29.155428.9705
更改-0.67%4.15%
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1 CHF 兑 HNL 统计信息

过去 30 天，CHF 兑 HNL 的表现如下：30 天高点为 29.5836，30 天低点为 28.8316。这意味着 30 天平均值为 29.1554。CHF 兑 HNL 的变化为 -0.67。

过去 90 天，CHF 兑 HNL 的表现如下：90 天高点为 29.5836，90 天低点为 27.7898。这意味着 90 天平均值为 28.9705。CHF 兑 HNL 的变化为 4.15。

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1 USD10.920.76684.0721.381.491149.5351.647
1 EUR1.08710.83391.3561.51.62162.5051.789
1 GBP1.3051.2011109.7221.8011.946195.1582.149
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瑞士法郎/洪都拉斯伦皮拉汇率
1 CHF28.99240 HNL
5 CHF144.96200 HNL
10 CHF289.92400 HNL
20 CHF579.84800 HNL
50 CHF1,449.62000 HNL
100 CHF2,899.24000 HNL
250 CHF7,248.10000 HNL
500 CHF14,496.20000 HNL
1000 CHF28,992.40000 HNL
2000 CHF57,984.80000 HNL
5000 CHF144,962.00000 HNL
10000 CHF289,924.00000 HNL
洪都拉斯伦皮拉/瑞士法郎汇率
1 HNL0.03449 CHF
5 HNL0.17246 CHF
10 HNL0.34492 CHF
20 HNL0.68984 CHF
50 HNL1.72459 CHF
100 HNL3.44918 CHF
250 HNL8.62295 CHF
500 HNL17.24590 CHF
1000 HNL34.49180 CHF
2000 HNL68.98360 CHF
5000 HNL172.45900 CHF
10000 HNL344.91800 CHF