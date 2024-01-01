250 瑞士法郎兑加纳塞地

按实际汇率将 CHF 换算成 GHS

SFr.1.000 CHF = GH¢18.48 GHS

20:59 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率汇款
Wise

跨境汇款时省钱

CHF 兑 GHS 换算表

0

已于数秒前更新
中间市场汇率

We use the real, mid-market rate with no sneaky mark-up to hide the fees.Learn more

还在苦等更高的汇率？

立即设置提醒，我们会在汇率上升时通知您。借助我们的每日摘要，您将不会错过任何最新消息。

GHS
1 CHF兑GHS过去 30 天过去 90 天
18.690618.6906
18.347216.5788
一般18.484318.0753
更改0.14%11.23%
查看完整历史记录

1 CHF 兑 GHS 统计信息

过去 30 天，CHF 兑 GHS 的表现如下：30 天高点为 18.6906，30 天低点为 18.3472。这意味着 30 天平均值为 18.4843。CHF 兑 GHS 的变化为 0.14。

过去 90 天，CHF 兑 GHS 的表现如下：90 天高点为 18.6906，90 天低点为 16.5788。这意味着 90 天平均值为 18.0753。CHF 兑 GHS 的变化为 11.23。

跟踪市场汇率View CHF to GHS chart

热门货币

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10.920.76684.0721.381.491149.5351.647
1 EUR1.08710.83391.3561.51.62162.5051.789
1 GBP1.3051.2011109.7221.8011.946195.1582.149
1 INR0.0120.0110.00910.0160.0181.7790.02

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将瑞士法郎兑换成加纳塞地

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择CHF作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择GHS作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示CHF兑GHS的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

瑞士法郎 的热门货币对

CHF兑USD

CHF兑EUR

CHF兑GBP

CHF兑INR

CHF兑CAD

CHF兑AUD

CHF兑JPY

CHF兑NZD

更改换算器源货币

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

下载汇率换算器应用

我们的用户喜欢的功能：
  • 免费且无广告。
  • 跟踪实时汇率。
  • 比较最佳汇款提供商。
查看过去 1 天或过去 500 天的汇率变化情况。将您经常使用或只是想关注的货币添加到您的收藏夹中，以便于访问。英镑、美元、比索。
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
瑞士法郎/加纳塞地汇率
1 CHF18.47980 GHS
5 CHF92.39900 GHS
10 CHF184.79800 GHS
20 CHF369.59600 GHS
50 CHF923.99000 GHS
100 CHF1,847.98000 GHS
250 CHF4,619.95000 GHS
500 CHF9,239.90000 GHS
1000 CHF18,479.80000 GHS
2000 CHF36,959.60000 GHS
5000 CHF92,399.00000 GHS
10000 CHF184,798.00000 GHS
加纳塞地/瑞士法郎汇率
1 GHS0.05411 CHF
5 GHS0.27057 CHF
10 GHS0.54113 CHF
20 GHS1.08226 CHF
50 GHS2.70565 CHF
100 GHS5.41130 CHF
250 GHS13.52825 CHF
500 GHS27.05650 CHF
1000 GHS54.11300 CHF
2000 GHS108.22600 CHF
5000 GHS270.56500 CHF
10000 GHS541.13000 CHF