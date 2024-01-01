500 伯利兹元兑澳元

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伯利兹元/澳元汇率
1 BZD0.76717 AUD
5 BZD3.83583 AUD
10 BZD7.67165 AUD
20 BZD15.34330 AUD
50 BZD38.35825 AUD
100 BZD76.71650 AUD
250 BZD191.79125 AUD
500 BZD383.58250 AUD
1000 BZD767.16500 AUD
2000 BZD1,534.33000 AUD
5000 BZD3,835.82500 AUD
10000 BZD7,671.65000 AUD
澳元/伯利兹元汇率
1 AUD1.30350 BZD
5 AUD6.51750 BZD
10 AUD13.03500 BZD
20 AUD26.07000 BZD
50 AUD65.17500 BZD
100 AUD130.35000 BZD
250 AUD325.87500 BZD
500 AUD651.75000 BZD
1000 AUD1,303.50000 BZD
2000 AUD2,607.00000 BZD
5000 AUD6,517.50000 BZD
10000 AUD13,035.00000 BZD