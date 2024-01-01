5 白俄罗斯卢布兑港元

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白俄罗斯卢布/港元汇率
1 BYN2.39531 HKD
5 BYN11.97655 HKD
10 BYN23.95310 HKD
20 BYN47.90620 HKD
50 BYN119.76550 HKD
100 BYN239.53100 HKD
250 BYN598.82750 HKD
500 BYN1,197.65500 HKD
1000 BYN2,395.31000 HKD
2000 BYN4,790.62000 HKD
5000 BYN11,976.55000 HKD
10000 BYN23,953.10000 HKD
港元/白俄罗斯卢布汇率
100 HKD41.74820 BYN
200 HKD83.49640 BYN
300 HKD125.24460 BYN
500 HKD208.74100 BYN
1000 HKD417.48200 BYN
2000 HKD834.96400 BYN
2500 HKD1,043.70500 BYN
3000 HKD1,252.44600 BYN
4000 HKD1,669.92800 BYN
5000 HKD2,087.41000 BYN
10000 HKD4,174.82000 BYN
20000 HKD8,349.64000 BYN