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巴西雷亚尔/智利比索汇率
1 BRL186.15800 CLP
5 BRL930.79000 CLP
10 BRL1,861.58000 CLP
20 BRL3,723.16000 CLP
50 BRL9,307.90000 CLP
100 BRL18,615.80000 CLP
250 BRL46,539.50000 CLP
500 BRL93,079.00000 CLP
1000 BRL186,158.00000 CLP
2000 BRL372,316.00000 CLP
5000 BRL930,790.00000 CLP
10000 BRL1,861,580.00000 CLP
智利比索/巴西雷亚尔汇率
1 CLP0.00537 BRL
5 CLP0.02686 BRL
10 CLP0.05372 BRL
20 CLP0.10744 BRL
50 CLP0.26859 BRL
100 CLP0.53718 BRL
250 CLP1.34294 BRL
500 CLP2.68589 BRL
1000 CLP5.37178 BRL
2000 CLP10.74356 BRL
5000 CLP26.85890 BRL
10000 CLP53.71780 BRL