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玻利维亚诺/阿曼里亚尔汇率
1 BOB0.05586 OMR
5 BOB0.27929 OMR
10 BOB0.55859 OMR
20 BOB1.11717 OMR
50 BOB2.79293 OMR
100 BOB5.58585 OMR
250 BOB13.96463 OMR
500 BOB27.92925 OMR
1000 BOB55.85850 OMR
2000 BOB111.71700 OMR
5000 BOB279.29250 OMR
10000 BOB558.58500 OMR
阿曼里亚尔/玻利维亚诺汇率
1 OMR17.90240 BOB
5 OMR89.51200 BOB
10 OMR179.02400 BOB
20 OMR358.04800 BOB
50 OMR895.12000 BOB
100 OMR1,790.24000 BOB
250 OMR4,475.60000 BOB
500 OMR8,951.20000 BOB
1000 OMR17,902.40000 BOB
2000 OMR35,804.80000 BOB
5000 OMR89,512.00000 BOB
10000 OMR179,024.00000 BOB