10,000 文莱元兑摩洛哥迪拉姆

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文莱元/摩洛哥迪拉姆汇率
1 BND7.44646 MAD
5 BND37.23230 MAD
10 BND74.46460 MAD
20 BND148.92920 MAD
50 BND372.32300 MAD
100 BND744.64600 MAD
250 BND1,861.61500 MAD
500 BND3,723.23000 MAD
1000 BND7,446.46000 MAD
2000 BND14,892.92000 MAD
5000 BND37,232.30000 MAD
10000 BND74,464.60000 MAD
摩洛哥迪拉姆/文莱元汇率
1 MAD0.13429 BND
5 MAD0.67146 BND
10 MAD1.34292 BND
20 MAD2.68584 BND
50 MAD6.71460 BND
100 MAD13.42920 BND
250 MAD33.57300 BND
500 MAD67.14600 BND
1000 MAD134.29200 BND
2000 MAD268.58400 BND
5000 MAD671.46000 BND
10000 MAD1,342.92000 BND