5,000 百慕大元兑圣赫勒拿磅

按实际汇率将 BMD 换算成 SHP

5,000 bmd
4,014.62 shp

1.000 BMD = 0.8029 SHP

14:38 UTC 中间市场汇率
跟踪汇率
Wise

海外消费无隐性费用

Loading

热门货币

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.861.07189.1941.4631.650.97418.199
1 GBP1.16311.245103.7221.7011.9191.13321.164
1 USD0.9340.803183.2811.3661.5410.9116.993
1 INR0.0110.010.01210.0160.0190.0110.204

当心不良汇率。 银行和传统提供商通常会收取额外费用，该费用会通过暗升汇率的手段转嫁给您。我们的智能技术使我们更高效 – 这意味着您在每次交易中都能享受到更划算的汇率。

比较汇率

如何将百慕大元兑换成圣赫勒拿磅

  • 1

    输入金额

    只需在框中输入您要换算的金额。

  • 2

    选择您的货币

    点击下拉列表，在第一个下拉列表中选择BMD作为要换算的原始货币，在第二个下拉列表中选择SHP作为要换算的目标货币。

  • 3

    就是这么简单

    我们的汇率换算器将为您显示BMD兑SHP的当前汇率，以及过去一天、一周或一个月的汇率变化。

Top currency pairings for 百慕大元

BMD兑USD

BMD兑CAD

BMD兑INR

BMD兑EUR

BMD兑NZD

BMD兑SGD

BMD兑ZAR

BMD兑GBP

Change Converter source currency

您是否在向银行支付过高的费用？

银行通常会宣传免费或者低手续费的汇款服务，却在汇率中添加隐藏的差价赚取利润。Wise 为你提供真实的市场汇率中间价，因此你可以大幅节省跨境汇款的费用。

将我们与银行进行比较通过 Wise 汇款

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
从苹果应用商店下载从谷歌游戏商店下载
汇率换算器是一个提供汇率资讯和最新消息的 App，并不是一个货币交易平台。任何显示在这里的信息均非财务建议。
百慕大元/圣赫勒拿镑汇率
1 BMD0.80292 SHP
5 BMD4.01462 SHP
10 BMD8.02923 SHP
20 BMD16.05846 SHP
50 BMD40.14615 SHP
100 BMD80.29230 SHP
250 BMD200.73075 SHP
500 BMD401.46150 SHP
1000 BMD802.92300 SHP
2000 BMD1,605.84600 SHP
5000 BMD4,014.61500 SHP
10000 BMD8,029.23000 SHP
圣赫勒拿镑/百慕大元汇率
1 SHP1.24545 BMD
5 SHP6.22725 BMD
10 SHP12.45450 BMD
20 SHP24.90900 BMD
50 SHP62.27250 BMD
100 SHP124.54500 BMD
250 SHP311.36250 BMD
500 SHP622.72500 BMD
1000 SHP1,245.45000 BMD
2000 SHP2,490.90000 BMD
5000 SHP6,227.25000 BMD
10000 SHP12,454.50000 BMD