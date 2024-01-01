5 百慕大元兑斯里兰卡卢比

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百慕大元/斯里兰卡卢比汇率
1 BMD299.90000 LKR
5 BMD1,499.50000 LKR
10 BMD2,999.00000 LKR
20 BMD5,998.00000 LKR
50 BMD14,995.00000 LKR
100 BMD29,990.00000 LKR
250 BMD74,975.00000 LKR
500 BMD149,950.00000 LKR
1000 BMD299,900.00000 LKR
2000 BMD599,800.00000 LKR
5000 BMD1,499,500.00000 LKR
10000 BMD2,999,000.00000 LKR
斯里兰卡卢比/百慕大元汇率
1 LKR0.00333 BMD
5 LKR0.01667 BMD
10 LKR0.03334 BMD
20 LKR0.06669 BMD
50 LKR0.16672 BMD
100 LKR0.33344 BMD
250 LKR0.83361 BMD
500 LKR1.66722 BMD
1000 LKR3.33444 BMD
2000 LKR6.66888 BMD
5000 LKR16.67220 BMD
10000 LKR33.34440 BMD