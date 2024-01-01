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百慕大元/欧元汇率
1 BMD0.93795 EUR
5 BMD4.68977 EUR
10 BMD9.37954 EUR
20 BMD18.75908 EUR
50 BMD46.89770 EUR
100 BMD93.79540 EUR
250 BMD234.48850 EUR
500 BMD468.97700 EUR
1000 BMD937.95400 EUR
2000 BMD1,875.90800 EUR
5000 BMD4,689.77000 EUR
10000 BMD9,379.54000 EUR
欧元/百慕大元汇率
1 EUR1.06615 BMD
5 EUR5.33075 BMD
10 EUR10.66150 BMD
20 EUR21.32300 BMD
50 EUR53.30750 BMD
100 EUR106.61500 BMD
250 EUR266.53750 BMD
500 EUR533.07500 BMD
1000 EUR1,066.15000 BMD
2000 EUR2,132.30000 BMD
5000 EUR5,330.75000 BMD
10000 EUR10,661.50000 BMD