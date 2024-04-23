1,000 保加利亚列弗兑乌拉圭比索

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保加利亚列弗/乌拉圭比索汇率
1 BGN20.99440 UYU
5 BGN104.97200 UYU
10 BGN209.94400 UYU
20 BGN419.88800 UYU
50 BGN1,049.72000 UYU
100 BGN2,099.44000 UYU
250 BGN5,248.60000 UYU
500 BGN10,497.20000 UYU
1000 BGN20,994.40000 UYU
2000 BGN41,988.80000 UYU
5000 BGN104,972.00000 UYU
10000 BGN209,944.00000 UYU
乌拉圭比索/保加利亚列弗汇率
1 UYU0.04763 BGN
5 UYU0.23816 BGN
10 UYU0.47632 BGN
20 UYU0.95263 BGN
50 UYU2.38159 BGN
100 UYU4.76317 BGN
250 UYU11.90793 BGN
500 UYU23.81585 BGN
1000 UYU47.63170 BGN
2000 UYU95.26340 BGN
5000 UYU238.15850 BGN
10000 UYU476.31700 BGN