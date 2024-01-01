500 保加利亚列弗兑萨尔瓦多科朗

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保加利亚列弗/萨尔瓦多科朗汇率
1 BGN4.77203 SVC
5 BGN23.86015 SVC
10 BGN47.72030 SVC
20 BGN95.44060 SVC
50 BGN238.60150 SVC
100 BGN477.20300 SVC
250 BGN1,193.00750 SVC
500 BGN2,386.01500 SVC
1000 BGN4,772.03000 SVC
2000 BGN9,544.06000 SVC
5000 BGN23,860.15000 SVC
10000 BGN47,720.30000 SVC
萨尔瓦多科朗/保加利亚列弗汇率
1 SVC0.20955 BGN
5 SVC1.04777 BGN
10 SVC2.09554 BGN
20 SVC4.19108 BGN
50 SVC10.47770 BGN
100 SVC20.95540 BGN
250 SVC52.38850 BGN
500 SVC104.77700 BGN
1000 SVC209.55400 BGN
2000 SVC419.10800 BGN
5000 SVC1,047.77000 BGN
10000 SVC2,095.54000 BGN