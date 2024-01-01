1 阿根廷比索兑墨西哥比索

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MXN
1 ARS兑MXN过去 30 天过去 90 天
0.02040.0210
0.01980.0196
一般0.02010.0202
更改0.67%3.53%
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1 ARS 兑 MXN 统计信息

过去 30 天，ARS 兑 MXN 的表现如下：30 天高点为 0.0204，30 天低点为 0.0198。这意味着 30 天平均值为 0.0201。ARS 兑 MXN 的变化为 0.67。

过去 90 天，ARS 兑 MXN 的表现如下：90 天高点为 0.0210，90 天低点为 0.0196。这意味着 90 天平均值为 0.0202。ARS 兑 MXN 的变化为 3.53。

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热门货币

 USDAUDCADEURNADSGDZARGBP
1 USD11.4891.3810.9217.5861.3117.5860.766
1 AUD0.67210.9270.61811.8110.8811.8110.515
1 CAD0.7241.07810.66712.7380.94912.7380.555
1 EUR1.0871.6181.5119.111.42319.110.833

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阿根廷比索/墨西哥比索汇率
1 ARS0.02031 MXN
5 ARS0.10154 MXN
10 ARS0.20308 MXN
20 ARS0.40616 MXN
50 ARS1.01539 MXN
100 ARS2.03078 MXN
250 ARS5.07695 MXN
500 ARS10.15390 MXN
1000 ARS20.30780 MXN
2000 ARS40.61560 MXN
5000 ARS101.53900 MXN
10000 ARS203.07800 MXN
墨西哥比索/阿根廷比索汇率
1 MXN49.24220 ARS
5 MXN246.21100 ARS
10 MXN492.42200 ARS
20 MXN984.84400 ARS
50 MXN2,462.11000 ARS
100 MXN4,924.22000 ARS
250 MXN12,310.55000 ARS
500 MXN24,621.10000 ARS
1000 MXN49,242.20000 ARS
2000 MXN98,484.40000 ARS
5000 MXN246,211.00000 ARS
10000 MXN492,422.00000 ARS