1,000 安哥拉宽扎兑阿根廷比索

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ARS
1 AOA兑ARS过去 30 天过去 90 天
1.06811.0681
1.00891.0089
一般1.04461.0406
更改4.48%2.84%
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1 AOA 兑 ARS 统计信息

过去 30 天，AOA 兑 ARS 的表现如下：30 天高点为 1.0681，30 天低点为 1.0089。这意味着 30 天平均值为 1.0446。AOA 兑 ARS 的变化为 4.48。

过去 90 天，AOA 兑 ARS 的表现如下：90 天高点为 1.0681，90 天低点为 1.0089。这意味着 90 天平均值为 1.0406。AOA 兑 ARS 的变化为 2.84。

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热门货币

 USDEURCADAUDSGDZARINRGBP
1 USD10.921.3811.491.3117.59484.0210.766
1 EUR1.08711.51.6191.42419.11791.2970.833
1 CAD0.7240.66711.0790.94912.74360.8560.555
1 AUD0.6710.6180.92710.8811.81156.4070.515

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安哥拉宽扎/阿根廷比索汇率
1 AOA1.06814 ARS
5 AOA5.34070 ARS
10 AOA10.68140 ARS
20 AOA21.36280 ARS
50 AOA53.40700 ARS
100 AOA106.81400 ARS
250 AOA267.03500 ARS
500 AOA534.07000 ARS
1000 AOA1,068.14000 ARS
2000 AOA2,136.28000 ARS
5000 AOA5,340.70000 ARS
10000 AOA10,681.40000 ARS
阿根廷比索/安哥拉宽扎汇率
1 ARS0.93621 AOA
5 ARS4.68106 AOA
10 ARS9.36211 AOA
20 ARS18.72422 AOA
50 ARS46.81055 AOA
100 ARS93.62110 AOA
250 ARS234.05275 AOA
500 ARS468.10550 AOA
1000 ARS936.21100 AOA
2000 ARS1,872.42200 AOA
5000 ARS4,681.05500 AOA
10000 ARS9,362.11000 AOA