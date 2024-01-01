10 阿联酋迪拉姆兑伯利兹元

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BZD
1 AED兑BZD过去 30 天过去 90 天
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0.54450.5445
一般0.54450.5445
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1 AED 兑 BZD 统计信息

过去 30 天，AED 兑 BZD 的表现如下：30 天高点为 0.5445，30 天低点为 0.5445。这意味着 30 天平均值为 0.5445。AED 兑 BZD 的变化为 -0.00。

过去 90 天，AED 兑 BZD 的表现如下：90 天高点为 0.5445，90 天低点为 0.5445。这意味着 90 天平均值为 0.5445。AED 兑 BZD 的变化为 -0.00。

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热门货币

 USDINRPKREURGBPPHPCADMXN
1 USD184.072277.950.920.76657.5421.3819.877
1 INR0.01213.3060.0110.0090.6840.0160.236
1 PKR0.0040.30210.0030.0030.2070.0050.072
1 EUR1.08791.356302.03410.83362.5281.521.599

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阿联酋迪拉姆/伯利兹元汇率
1 AED0.54451 BZD
5 AED2.72253 BZD
10 AED5.44507 BZD
20 AED10.89014 BZD
50 AED27.22535 BZD
100 AED54.45070 BZD
250 AED136.12675 BZD
500 AED272.25350 BZD
1000 AED544.50700 BZD
2000 AED1,089.01400 BZD
5000 AED2,722.53500 BZD
10000 AED5,445.07000 BZD
伯利兹元/阿联酋迪拉姆汇率
1 BZD1.83653 AED
5 BZD9.18265 AED
10 BZD18.36530 AED
20 BZD36.73060 AED
50 BZD91.82650 AED
100 BZD183.65300 AED
250 BZD459.13250 AED
500 BZD918.26500 AED
1000 BZD1,836.53000 AED
2000 BZD3,673.06000 AED
5000 BZD9,182.65000 AED
10000 BZD18,365.30000 AED