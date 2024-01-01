bin ZMW'den Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile ZMW → ZAR çevirin

1.000 zmw
705,77 zar

1,000ZK ZMW = 0,7058R ZAR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → ZAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,74940,7673
Düşük0,69070,6727
Ortalama0,71070,7080
Değişim-5.82%2.84%
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1 ZMW → ZAR istatistikleri

ZMW → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7494, en düşük 0,6907 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7107 oldu. ZMW → ZAR kurundaki değişiklik -5.82 değerindeydi.

ZMW → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7673, en düşük 0,6727 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7080 oldu. ZMW → ZAR kurundaki değişiklik 2.84 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Güney Afrika Randı
1 ZMW0,70577 ZAR
5 ZMW3,52886 ZAR
10 ZMW7,05773 ZAR
20 ZMW14,11546 ZAR
50 ZMW35,28865 ZAR
100 ZMW70,57730 ZAR
250 ZMW176,44325 ZAR
500 ZMW352,88650 ZAR
1000 ZMW705,77300 ZAR
2000 ZMW1.411,54600 ZAR
5000 ZMW3.528,86500 ZAR
10000 ZMW7.057,73000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / ZMW
1 ZAR1,41689 ZMW
5 ZAR7,08445 ZMW
10 ZAR14,16890 ZMW
20 ZAR28,33780 ZMW
50 ZAR70,84450 ZMW
100 ZAR141,68900 ZMW
250 ZAR354,22250 ZMW
500 ZAR708,44500 ZMW
1000 ZAR1.416,89000 ZMW
2000 ZAR2.833,78000 ZMW
5000 ZAR7.084,45000 ZMW
10000 ZAR14.168,90000 ZMW