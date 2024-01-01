1 ZMW'den CFP frangına

Reel döviz kuru ile ZMW → XPF çevirin

1 zmw
4 xpf

1,000ZK ZMW = 4,241₣ XPF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → XPF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,54714,6020
Düşük4,14504,0547
Ortalama4,29384,2641
Değişim-6.74%3.05%
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1 ZMW → XPF istatistikleri

ZMW → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,5471, en düşük 4,1450 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,2938 oldu. ZMW → XPF kurundaki değişiklik -6.74 değerindeydi.

ZMW → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,6020, en düşük 4,0547 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,2641 oldu. ZMW → XPF kurundaki değişiklik 3.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / CFP Frangı
1 ZMW4,24070 XPF
5 ZMW21,20350 XPF
10 ZMW42,40700 XPF
20 ZMW84,81400 XPF
50 ZMW212,03500 XPF
100 ZMW424,07000 XPF
250 ZMW1.060,17500 XPF
500 ZMW2.120,35000 XPF
1000 ZMW4.240,70000 XPF
2000 ZMW8.481,40000 XPF
5000 ZMW21.203,50000 XPF
10000 ZMW42.407,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / ZMW
1 XPF0,23581 ZMW
5 XPF1,17905 ZMW
10 XPF2,35810 ZMW
20 XPF4,71620 ZMW
50 XPF11,79050 ZMW
100 XPF23,58100 ZMW
250 XPF58,95250 ZMW
500 XPF117,90500 ZMW
1000 XPF235,81000 ZMW
2000 XPF471,62000 ZMW
5000 XPF1.179,05000 ZMW
10000 XPF2.358,10000 ZMW