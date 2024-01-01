2.000 ZMW'den CFA Frangı BCEAO'ya

Reel döviz kuru ile ZMW → XOF çevirin

2.000 zmw
46.410 xof

1,000ZK ZMW = 23,21CFA XOF

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → XOF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → XOFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek24,892125,2877
Düşük22,773222,2302
Ortalama23,574423,4279
Değişim-6.78%2.83%
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1 ZMW → XOF istatistikleri

ZMW → XOF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 24,8921, en düşük 22,7732 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 23,5744 oldu. ZMW → XOF kurundaki değişiklik -6.78 değerindeydi.

ZMW → XOF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 25,2877, en düşük 22,2302 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 23,4279 oldu. ZMW → XOF kurundaki değişiklik 2.83 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den CFA Frangı BCEAO'ya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XOF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → XOF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / CFA Frangı BCEAO
1 ZMW23,20510 XOF
5 ZMW116,02550 XOF
10 ZMW232,05100 XOF
20 ZMW464,10200 XOF
50 ZMW1.160,25500 XOF
100 ZMW2.320,51000 XOF
250 ZMW5.801,27500 XOF
500 ZMW11.602,55000 XOF
1000 ZMW23.205,10000 XOF
2000 ZMW46.410,20000 XOF
5000 ZMW116.025,50000 XOF
10000 ZMW232.051,00000 XOF
Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / ZMW
1 XOF0,04309 ZMW
5 XOF0,21547 ZMW
10 XOF0,43094 ZMW
20 XOF0,86188 ZMW
50 XOF2,15470 ZMW
100 XOF4,30940 ZMW
250 XOF10,77350 ZMW
500 XOF21,54700 ZMW
1000 XOF43,09400 ZMW
2000 XOF86,18800 ZMW
5000 XOF215,47000 ZMW
10000 XOF430,94000 ZMW