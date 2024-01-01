10 ZMW'den Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile ZMW → UGX çevirin

10 zmw
1.436 ugx

1,000ZK ZMW = 143,6Ush UGX

19:12 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZMW → UGX çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZMW → UGXSon 30 günSon 90 gün
Yüksek151,7730153,5040
Düşük139,8110137,9310
Ortalama144,7356144,6342
Değişim-5.38%2.67%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZMW → UGX istatistikleri

ZMW → UGX kurunun performansı son 30 günde en yüksek 151,7730, en düşük 139,8110 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 144,7356 oldu. ZMW → UGX kurundaki değişiklik -5.38 değerindeydi.

ZMW → UGX kurunun performansı son 90 günde en yüksek 153,5040, en düşük 137,9310 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 144,6342 oldu. ZMW → UGX kurundaki değişiklik 2.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

ZMW'den Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Uganda Şilini
1 ZMW143,60400 UGX
5 ZMW718,02000 UGX
10 ZMW1.436,04000 UGX
20 ZMW2.872,08000 UGX
50 ZMW7.180,20000 UGX
100 ZMW14.360,40000 UGX
250 ZMW35.901,00000 UGX
500 ZMW71.802,00000 UGX
1000 ZMW143.604,00000 UGX
2000 ZMW287.208,00000 UGX
5000 ZMW718.020,00000 UGX
10000 ZMW1.436.040,00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / ZMW
1 UGX0,00696 ZMW
5 UGX0,03482 ZMW
10 UGX0,06964 ZMW
20 UGX0,13927 ZMW
50 UGX0,34818 ZMW
100 UGX0,69636 ZMW
250 UGX1,74091 ZMW
500 UGX3,48181 ZMW
1000 UGX6,96362 ZMW
2000 UGX13,92724 ZMW
5000 UGX34,81810 ZMW
10000 UGX69,63620 ZMW