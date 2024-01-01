10 ZMW'den Rumen leyine

Reel döviz kuru ile ZMW → RON çevirin

10 zmw
1,76 ron

1,000ZK ZMW = 0,1760L RON

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → RON çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,18890,1918
Düşük0,17250,1687
Ortalama0,17870,1777
Değişim-6.79%2.89%
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1 ZMW → RON istatistikleri

ZMW → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1889, en düşük 0,1725 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1787 oldu. ZMW → RON kurundaki değişiklik -6.79 değerindeydi.

ZMW → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1918, en düşük 0,1687 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1777 oldu. ZMW → RON kurundaki değişiklik 2.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Rumen Leyi
1 ZMW0,17604 RON
5 ZMW0,88019 RON
10 ZMW1,76038 RON
20 ZMW3,52076 RON
50 ZMW8,80190 RON
100 ZMW17,60380 RON
250 ZMW44,00950 RON
500 ZMW88,01900 RON
1000 ZMW176,03800 RON
2000 ZMW352,07600 RON
5000 ZMW880,19000 RON
10000 ZMW1.760,38000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / ZMW
1 RON5,68058 ZMW
5 RON28,40290 ZMW
10 RON56,80580 ZMW
20 RON113,61160 ZMW
50 RON284,02900 ZMW
100 RON568,05800 ZMW
250 RON1.420,14500 ZMW
500 RON2.840,29000 ZMW
1000 RON5.680,58000 ZMW
2000 RON11.361,16000 ZMW
5000 RON28.402,90000 ZMW
10000 RON56.805,80000 ZMW