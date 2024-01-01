10 ZMW'den İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile ZMW → ISK çevirin

10 zmw
53,24 isk

1,000ZK ZMW = 5,324kr ISK

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → ISK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → ISKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,66585,7458
Düşük5,19855,0452
Ortalama5,37385,3420
Değişim-6.04%3.00%
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1 ZMW → ISK istatistikleri

ZMW → ISK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,6658, en düşük 5,1985 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,3738 oldu. ZMW → ISK kurundaki değişiklik -6.04 değerindeydi.

ZMW → ISK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,7458, en düşük 5,0452 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,3420 oldu. ZMW → ISK kurundaki değişiklik 3.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / İzlanda Kronu
1 ZMW5,32360 ISK
5 ZMW26,61800 ISK
10 ZMW53,23600 ISK
20 ZMW106,47200 ISK
50 ZMW266,18000 ISK
100 ZMW532,36000 ISK
250 ZMW1.330,90000 ISK
500 ZMW2.661,80000 ISK
1000 ZMW5.323,60000 ISK
2000 ZMW10.647,20000 ISK
5000 ZMW26.618,00000 ISK
10000 ZMW53.236,00000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / ZMW
1 ISK0,18784 ZMW
5 ISK0,93922 ZMW
10 ISK1,87843 ZMW
20 ISK3,75686 ZMW
50 ISK9,39215 ZMW
100 ISK18,78430 ZMW
250 ISK46,96075 ZMW
500 ISK93,92150 ZMW
1000 ISK187,84300 ZMW
2000 ISK375,68600 ZMW
5000 ISK939,21500 ZMW
10000 ISK1.878,43000 ZMW