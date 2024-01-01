5 ZMW'den Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile ZMW → IMP çevirin

5 zmw
0,15 imp

1,000ZK ZMW = 0,03014£ IMP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → IMP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → IMPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03220,0327
Düşük0,02920,0289
Ortalama0,03030,0303
Değişim-6.28%2.14%
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1 ZMW → IMP istatistikleri

ZMW → IMP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0322, en düşük 0,0292 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0303 oldu. ZMW → IMP kurundaki değişiklik -6.28 değerindeydi.

ZMW → IMP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0327, en düşük 0,0289 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0303 oldu. ZMW → IMP kurundaki değişiklik 2.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

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ZMW'den Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Çevrim kurları ZMW / Man Adası poundu
1 ZMW0,03014 IMP
5 ZMW0,15071 IMP
10 ZMW0,30143 IMP
20 ZMW0,60286 IMP
50 ZMW1,50714 IMP
100 ZMW3,01428 IMP
250 ZMW7,53570 IMP
500 ZMW15,07140 IMP
1000 ZMW30,14280 IMP
2000 ZMW60,28560 IMP
5000 ZMW150,71400 IMP
10000 ZMW301,42800 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / ZMW
1 IMP33,17540 ZMW
5 IMP165,87700 ZMW
10 IMP331,75400 ZMW
20 IMP663,50800 ZMW
50 IMP1.658,77000 ZMW
100 IMP3.317,54000 ZMW
250 IMP8.293,85000 ZMW
500 IMP16.587,70000 ZMW
1000 IMP33.175,40000 ZMW
2000 IMP66.350,80000 ZMW
5000 IMP165.877,00000 ZMW
10000 IMP331.754,00000 ZMW