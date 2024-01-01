100 ZMW'den Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile ZMW → GGP çevirin

100 zmw
3,01 ggp

1,000ZK ZMW = 0,03014£ GGP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → GGP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → GGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03220,0327
Düşük0,02920,0289
Ortalama0,03030,0303
Değişim-6.28%2.14%
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1 ZMW → GGP istatistikleri

ZMW → GGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0322, en düşük 0,0292 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0303 oldu. ZMW → GGP kurundaki değişiklik -6.28 değerindeydi.

ZMW → GGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0327, en düşük 0,0289 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0303 oldu. ZMW → GGP kurundaki değişiklik 2.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Guernsey poundu
1 ZMW0,03014 GGP
5 ZMW0,15071 GGP
10 ZMW0,30143 GGP
20 ZMW0,60286 GGP
50 ZMW1,50714 GGP
100 ZMW3,01428 GGP
250 ZMW7,53570 GGP
500 ZMW15,07140 GGP
1000 ZMW30,14280 GGP
2000 ZMW60,28560 GGP
5000 ZMW150,71400 GGP
10000 ZMW301,42800 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / ZMW
1 GGP33,17540 ZMW
5 GGP165,87700 ZMW
10 GGP331,75400 ZMW
20 GGP663,50800 ZMW
50 GGP1.658,77000 ZMW
100 GGP3.317,54000 ZMW
250 GGP8.293,85000 ZMW
500 GGP16.587,70000 ZMW
1000 GGP33.175,40000 ZMW
2000 GGP66.350,80000 ZMW
5000 GGP165.877,00000 ZMW
10000 GGP331.754,00000 ZMW