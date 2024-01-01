2.000 ZMW'den Fiji dolarına

Reel döviz kuru ile ZMW → FJD çevirin

2.000 zmw
175,42 fjd

1,000ZK ZMW = 0,08771FJ$ FJD

18:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → FJD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → FJDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09250,0938
Düşük0,08530,0827
Ortalama0,08820,0872
Değişim-5.22%4.57%
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1 ZMW → FJD istatistikleri

ZMW → FJD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0925, en düşük 0,0853 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0882 oldu. ZMW → FJD kurundaki değişiklik -5.22 değerindeydi.

ZMW → FJD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0938, en düşük 0,0827 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0872 oldu. ZMW → FJD kurundaki değişiklik 4.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Fiji dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak FJD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → FJD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Fiji Doları
1 ZMW0,08771 FJD
5 ZMW0,43856 FJD
10 ZMW0,87712 FJD
20 ZMW1,75425 FJD
50 ZMW4,38562 FJD
100 ZMW8,77123 FJD
250 ZMW21,92808 FJD
500 ZMW43,85615 FJD
1000 ZMW87,71230 FJD
2000 ZMW175,42460 FJD
5000 ZMW438,56150 FJD
10000 ZMW877,12300 FJD
Çevrim kurları Fiji Doları / ZMW
1 FJD11,40090 ZMW
5 FJD57,00450 ZMW
10 FJD114,00900 ZMW
20 FJD228,01800 ZMW
50 FJD570,04500 ZMW
100 FJD1.140,09000 ZMW
250 FJD2.850,22500 ZMW
500 FJD5.700,45000 ZMW
1000 FJD11.400,90000 ZMW
2000 FJD22.801,80000 ZMW
5000 FJD57.004,50000 ZMW
10000 FJD114.009,00000 ZMW