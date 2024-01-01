bin ZMW'den Brezilya realine

Reel döviz kuru ile ZMW → BRL çevirin

1.000 zmw
221,09 brl

1,000ZK ZMW = 0,2211R$ BRL

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → BRL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22520,2342
Düşük0,20880,1863
Ortalama0,21640,2078
Değişim-1.81%17.45%
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1 ZMW → BRL istatistikleri

ZMW → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2252, en düşük 0,2088 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2164 oldu. ZMW → BRL kurundaki değişiklik -1.81 değerindeydi.

ZMW → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2342, en düşük 0,1863 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2078 oldu. ZMW → BRL kurundaki değişiklik 17.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Brezilya Reali
1 ZMW0,22109 BRL
5 ZMW1,10545 BRL
10 ZMW2,21090 BRL
20 ZMW4,42180 BRL
50 ZMW11,05450 BRL
100 ZMW22,10900 BRL
250 ZMW55,27250 BRL
500 ZMW110,54500 BRL
1000 ZMW221,09000 BRL
2000 ZMW442,18000 BRL
5000 ZMW1.105,45000 BRL
10000 ZMW2.210,90000 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / ZMW
1 BRL4,52304 ZMW
5 BRL22,61520 ZMW
10 BRL45,23040 ZMW
20 BRL90,46080 ZMW
50 BRL226,15200 ZMW
100 BRL452,30400 ZMW
250 BRL1.130,76000 ZMW
500 BRL2.261,52000 ZMW
1000 BRL4.523,04000 ZMW
2000 BRL9.046,08000 ZMW
5000 BRL22.615,20000 ZMW
10000 BRL45.230,40000 ZMW