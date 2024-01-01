20 ZMW'den Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile ZMW → BHD çevirin

20 zmw
0,291 bhd

1,000ZK ZMW = 0,01455.د.ب BHD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → BHD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → BHDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01550,0156
Düşük0,01430,0138
Ortalama0,01470,0146
Değişim-5.92%4.29%
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1 ZMW → BHD istatistikleri

ZMW → BHD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0155, en düşük 0,0143 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0147 oldu. ZMW → BHD kurundaki değişiklik -5.92 değerindeydi.

ZMW → BHD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0156, en düşük 0,0138 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0146 oldu. ZMW → BHD kurundaki değişiklik 4.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Bahreyn Dinarı
1 ZMW0,01455 BHD
5 ZMW0,07276 BHD
10 ZMW0,14551 BHD
20 ZMW0,29103 BHD
50 ZMW0,72757 BHD
100 ZMW1,45514 BHD
250 ZMW3,63785 BHD
500 ZMW7,27570 BHD
1000 ZMW14,55140 BHD
2000 ZMW29,10280 BHD
5000 ZMW72,75700 BHD
10000 ZMW145,51400 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / ZMW
1 BHD68,72200 ZMW
5 BHD343,61000 ZMW
10 BHD687,22000 ZMW
20 BHD1.374,44000 ZMW
50 BHD3.436,10000 ZMW
100 BHD6.872,20000 ZMW
250 BHD17.180,50000 ZMW
500 BHD34.361,00000 ZMW
1000 BHD68.722,00000 ZMW
2000 BHD137.444,00000 ZMW
5000 BHD343.610,00000 ZMW
10000 BHD687.220,00000 ZMW