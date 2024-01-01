5.000 ZMW'den Aruba florinine

Reel döviz kuru ile ZMW → AWG çevirin

5.000 zmw
345,45 awg

1,000ZK ZMW = 0,06909ƒ AWG

19:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZMW → AWG çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZMW → AWGSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07340,0741
Düşük0,06770,0653
Ortalama0,06990,0691
Değişim-5.92%4.31%
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1 ZMW → AWG istatistikleri

ZMW → AWG kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0734, en düşük 0,0677 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0699 oldu. ZMW → AWG kurundaki değişiklik -5.92 değerindeydi.

ZMW → AWG kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0741, en düşük 0,0653 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0691 oldu. ZMW → AWG kurundaki değişiklik 4.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADSGDAUDINRGBPZAR
1 USD10,9171,3871,3271,53683,8010,78118,285
1 EUR1,09111,5141,4471,67691,4310,85219,95
1 CAD0,7210,66110,9561,10760,4080,56313,181
1 SGD0,7540,6911,04611,15863,1670,58913,783

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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ZMW'den Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZMW ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZMW → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

ZMW için en iyi döviz çiftleri

ZMW → USD

ZMW → EUR

ZMW → CAD

ZMW → SGD

ZMW → AUD

ZMW → INR

ZMW → GBP

ZMW → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları ZMW / Aruba Florini
1 ZMW0,06909 AWG
5 ZMW0,34545 AWG
10 ZMW0,69090 AWG
20 ZMW1,38180 AWG
50 ZMW3,45451 AWG
100 ZMW6,90901 AWG
250 ZMW17,27253 AWG
500 ZMW34,54505 AWG
1000 ZMW69,09010 AWG
2000 ZMW138,18020 AWG
5000 ZMW345,45050 AWG
10000 ZMW690,90100 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / ZMW
1 AWG14,47390 ZMW
5 AWG72,36950 ZMW
10 AWG144,73900 ZMW
20 AWG289,47800 ZMW
50 AWG723,69500 ZMW
100 AWG1.447,39000 ZMW
250 AWG3.618,47500 ZMW
500 AWG7.236,95000 ZMW
1000 AWG14.473,90000 ZMW
2000 AWG28.947,80000 ZMW
5000 AWG72.369,50000 ZMW
10000 AWG144.739,00000 ZMW