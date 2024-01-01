20 Güney Afrika randından Tunus dinarına

Reel döviz kuru ile ZAR → TND çevirin

20 zar
3,393 tnd

1,000R ZAR = 0,1697DT TND

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → TND çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → TNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17340,1749
Düşük0,16850,1638
Ortalama0,17070,1702
Değişim-0.79%0.50%
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1 ZAR → TND istatistikleri

ZAR → TND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1734, en düşük 0,1685 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1707 oldu. ZAR → TND kurundaki değişiklik -0.79 değerindeydi.

ZAR → TND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1749, en düşük 0,1638 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1702 oldu. ZAR → TND kurundaki değişiklik 0.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Tunus dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → TND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Tunus Dinarı
1 ZAR0,16965 TND
5 ZAR0,84827 TND
10 ZAR1,69653 TND
20 ZAR3,39306 TND
50 ZAR8,48265 TND
100 ZAR16,96530 TND
250 ZAR42,41325 TND
500 ZAR84,82650 TND
1000 ZAR169,65300 TND
2000 ZAR339,30600 TND
5000 ZAR848,26500 TND
10000 ZAR1.696,53000 TND
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Güney Afrika Randı
1 TND5,89440 ZAR
5 TND29,47200 ZAR
10 TND58,94400 ZAR
20 TND117,88800 ZAR
50 TND294,72000 ZAR
100 TND589,44000 ZAR
250 TND1.473,60000 ZAR
500 TND2.947,20000 ZAR
1000 TND5.894,40000 ZAR
2000 TND11.788,80000 ZAR
5000 TND29.472,00000 ZAR
10000 TND58.944,00000 ZAR