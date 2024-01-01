10 bin Güney Afrika randından Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile ZAR → SZL çevirin

10.000 zar
10.000,80 szl

1,000R ZAR = 1,000L SZL

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → SZL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,00011,0001
Düşük1,00001,0000
Ortalama1,00001,0000
Değişim0.01%0.01%
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1 ZAR → SZL istatistikleri

ZAR → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0001, en düşük 1,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0000 oldu. ZAR → SZL kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

ZAR → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0001, en düşük 1,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0000 oldu. ZAR → SZL kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Svaziland Lilangenisi
1 ZAR1,00008 SZL
5 ZAR5,00040 SZL
10 ZAR10,00080 SZL
20 ZAR20,00160 SZL
50 ZAR50,00400 SZL
100 ZAR100,00800 SZL
250 ZAR250,02000 SZL
500 ZAR500,04000 SZL
1000 ZAR1.000,08000 SZL
2000 ZAR2.000,16000 SZL
5000 ZAR5.000,40000 SZL
10000 ZAR10.000,80000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Güney Afrika Randı
1 SZL0,99992 ZAR
5 SZL4,99962 ZAR
10 SZL9,99923 ZAR
20 SZL19,99846 ZAR
50 SZL49,99615 ZAR
100 SZL99,99230 ZAR
250 SZL249,98075 ZAR
500 SZL499,96150 ZAR
1000 SZL999,92300 ZAR
2000 SZL1.999,84600 ZAR
5000 SZL4.999,61500 ZAR
10000 SZL9.999,23000 ZAR