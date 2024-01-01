250 Güney Afrika randından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile ZAR → SHP çevirin

250 zar
10,68 shp

1,000R ZAR = 0,04271£ SHP

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → SHP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,04310,0440
Düşük0,04210,0412
Ortalama0,04260,0428
Değişim-0.49%-0.68%
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1 ZAR → SHP istatistikleri

ZAR → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0431, en düşük 0,0421 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0426 oldu. ZAR → SHP kurundaki değişiklik -0.49 değerindeydi.

ZAR → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0440, en düşük 0,0412 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0428 oldu. ZAR → SHP kurundaki değişiklik -0.68 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Saint Helena Poundu
1 ZAR0,04271 SHP
5 ZAR0,21354 SHP
10 ZAR0,42709 SHP
20 ZAR0,85418 SHP
50 ZAR2,13545 SHP
100 ZAR4,27089 SHP
250 ZAR10,67723 SHP
500 ZAR21,35445 SHP
1000 ZAR42,70890 SHP
2000 ZAR85,41780 SHP
5000 ZAR213,54450 SHP
10000 ZAR427,08900 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Güney Afrika Randı
1 SHP23,41430 ZAR
5 SHP117,07150 ZAR
10 SHP234,14300 ZAR
20 SHP468,28600 ZAR
50 SHP1.170,71500 ZAR
100 SHP2.341,43000 ZAR
250 SHP5.853,57500 ZAR
500 SHP11.707,15000 ZAR
1000 SHP23.414,30000 ZAR
2000 SHP46.828,60000 ZAR
5000 SHP117.071,50000 ZAR
10000 SHP234.143,00000 ZAR