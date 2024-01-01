100 Güney Afrika randından Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile ZAR → PLN çevirin

100 zar
21,51 pln

1,000R ZAR = 0,2151zł PLN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → PLN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21820,2251
Düşük0,21410,2074
Ortalama0,21640,2166
Değişim-0.82%-0.76%
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1 ZAR → PLN istatistikleri

ZAR → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2182, en düşük 0,2141 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2164 oldu. ZAR → PLN kurundaki değişiklik -0.82 değerindeydi.

ZAR → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2251, en düşük 0,2074 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2166 oldu. ZAR → PLN kurundaki değişiklik -0.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Polonya Zlotisi
1 ZAR0,21510 PLN
5 ZAR1,07551 PLN
10 ZAR2,15102 PLN
20 ZAR4,30204 PLN
50 ZAR10,75510 PLN
100 ZAR21,51020 PLN
250 ZAR53,77550 PLN
500 ZAR107,55100 PLN
1000 ZAR215,10200 PLN
2000 ZAR430,20400 PLN
5000 ZAR1.075,51000 PLN
10000 ZAR2.151,02000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Güney Afrika Randı
1 PLN4,64896 ZAR
5 PLN23,24480 ZAR
10 PLN46,48960 ZAR
20 PLN92,97920 ZAR
50 PLN232,44800 ZAR
100 PLN464,89600 ZAR
250 PLN1.162,24000 ZAR
500 PLN2.324,48000 ZAR
1000 PLN4.648,96000 ZAR
2000 PLN9.297,92000 ZAR
5000 PLN23.244,80000 ZAR
10000 PLN46.489,60000 ZAR