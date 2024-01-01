250 Güney Afrika randından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile ZAR → PKR çevirin

250 zar
3.813,18 pkr

1,000R ZAR = 15,25₨ PKR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → PKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek15,532715,5475
Düşük15,112014,7000
Ortalama15,300115,2001
Değişim-0.14%1.50%
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1 ZAR → PKR istatistikleri

ZAR → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 15,5327, en düşük 15,1120 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,3001 oldu. ZAR → PKR kurundaki değişiklik -0.14 değerindeydi.

ZAR → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 15,5475, en düşük 14,7000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,2001 oldu. ZAR → PKR kurundaki değişiklik 1.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Pakistan Rupisi
1 ZAR15,25270 PKR
5 ZAR76,26350 PKR
10 ZAR152,52700 PKR
20 ZAR305,05400 PKR
50 ZAR762,63500 PKR
100 ZAR1.525,27000 PKR
250 ZAR3.813,17500 PKR
500 ZAR7.626,35000 PKR
1000 ZAR15.252,70000 PKR
2000 ZAR30.505,40000 PKR
5000 ZAR76.263,50000 PKR
10000 ZAR152.527,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Güney Afrika Randı
1 PKR0,06556 ZAR
5 PKR0,32781 ZAR
10 PKR0,65562 ZAR
20 PKR1,31124 ZAR
50 PKR3,27811 ZAR
100 PKR6,55622 ZAR
250 PKR16,39055 ZAR
500 PKR32,78110 ZAR
1000 PKR65,56220 ZAR
2000 PKR131,12440 ZAR
5000 PKR327,81100 ZAR
10000 PKR655,62200 ZAR