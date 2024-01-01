500 Güney Afrika randından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile ZAR → NPR çevirin

500 zar
3.664,15 npr

1,000R ZAR = 7,328₨ NPR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → NPR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek7,44387,4455
Düşük7,26857,0423
Ortalama7,34807,2862
Değişim0.20%1.82%
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1 ZAR → NPR istatistikleri

ZAR → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 7,4438, en düşük 7,2685 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 7,3480 oldu. ZAR → NPR kurundaki değişiklik 0.20 değerindeydi.

ZAR → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 7,4455, en düşük 7,0423 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 7,2862 oldu. ZAR → NPR kurundaki değişiklik 1.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Nepal Rupisi
1 ZAR7,32829 NPR
5 ZAR36,64145 NPR
10 ZAR73,28290 NPR
20 ZAR146,56580 NPR
50 ZAR366,41450 NPR
100 ZAR732,82900 NPR
250 ZAR1.832,07250 NPR
500 ZAR3.664,14500 NPR
1000 ZAR7.328,29000 NPR
2000 ZAR14.656,58000 NPR
5000 ZAR36.641,45000 NPR
10000 ZAR73.282,90000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Güney Afrika Randı
1 NPR0,13646 ZAR
5 NPR0,68229 ZAR
10 NPR1,36457 ZAR
20 NPR2,72914 ZAR
50 NPR6,82285 ZAR
100 NPR13,64570 ZAR
250 NPR34,11425 ZAR
500 NPR68,22850 ZAR
1000 NPR136,45700 ZAR
2000 NPR272,91400 ZAR
5000 NPR682,28500 ZAR
10000 NPR1.364,57000 ZAR