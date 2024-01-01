5.000 Güney Afrika randından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile ZAR → NGN çevirin

5.000 zar
435.401,50 ngn

1,000R ZAR = 87,08₦ NGN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → NGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek91,183391,1833
Düşük83,746471,2787
Ortalama87,488082,6931
Değişim3.98%17.09%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → NGN istatistikleri

ZAR → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 91,1833, en düşük 83,7464 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 87,4880 oldu. ZAR → NGN kurundaki değişiklik 3.98 değerindeydi.

ZAR → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 91,1833, en düşük 71,2787 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 82,6931 oldu. ZAR → NGN kurundaki değişiklik 17.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Nijerya Nairası
1 ZAR87,08030 NGN
5 ZAR435,40150 NGN
10 ZAR870,80300 NGN
20 ZAR1.741,60600 NGN
50 ZAR4.354,01500 NGN
100 ZAR8.708,03000 NGN
250 ZAR21.770,07500 NGN
500 ZAR43.540,15000 NGN
1000 ZAR87.080,30000 NGN
2000 ZAR174.160,60000 NGN
5000 ZAR435.401,50000 NGN
10000 ZAR870.803,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Güney Afrika Randı
1 NGN0,01148 ZAR
5 NGN0,05742 ZAR
10 NGN0,11484 ZAR
20 NGN0,22967 ZAR
50 NGN0,57418 ZAR
100 NGN1,14836 ZAR
250 NGN2,87090 ZAR
500 NGN5,74180 ZAR
1000 NGN11,48360 ZAR
2000 NGN22,96720 ZAR
5000 NGN57,41800 ZAR
10000 NGN114,83600 ZAR