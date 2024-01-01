5 Güney Afrika randından Namibya dolarına

Reel döviz kuru ile ZAR → NAD çevirin

5 zar
5 nad

1,000R ZAR = 1,000$ NAD

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → NAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → NADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,00011,0001
Düşük1,00001,0000
Ortalama1,00001,0000
Değişim-0.00%0.00%
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1 ZAR → NAD istatistikleri

ZAR → NAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0001, en düşük 1,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0000 oldu. ZAR → NAD kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

ZAR → NAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0001, en düşük 1,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0000 oldu. ZAR → NAD kurundaki değişiklik 0.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Namibya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → NAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Namibya Doları
1 ZAR1,00000 NAD
5 ZAR5,00000 NAD
10 ZAR10,00000 NAD
20 ZAR20,00000 NAD
50 ZAR50,00000 NAD
100 ZAR100,00000 NAD
250 ZAR250,00000 NAD
500 ZAR500,00000 NAD
1000 ZAR1.000,00000 NAD
2000 ZAR2.000,00000 NAD
5000 ZAR5.000,00000 NAD
10000 ZAR10.000,00000 NAD
Çevrim kurları Namibya Doları / Güney Afrika Randı
1 NAD1,00000 ZAR
5 NAD5,00000 ZAR
10 NAD10,00000 ZAR
20 NAD20,00000 ZAR
50 NAD50,00000 ZAR
100 NAD100,00000 ZAR
250 NAD250,00000 ZAR
500 NAD500,00000 ZAR
1000 NAD1.000,00000 ZAR
2000 NAD2.000,00000 ZAR
5000 NAD5.000,00000 ZAR
10000 NAD10.000,00000 ZAR