10 bin Güney Afrika randından Mozambik metikaline

Reel döviz kuru ile ZAR → MZN çevirin

10.000 zar
34.912,50 mzn

1,000R ZAR = 3,491MT MZN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ZAR → MZN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 ZAR → MZNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,54773,5477
Düşük3,46343,3568
Ortalama3,50153,4748
Değişim-0.02%1.57%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ZAR → MZN istatistikleri

ZAR → MZN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,5477, en düşük 3,4634 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,5015 oldu. ZAR → MZN kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

ZAR → MZN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,5477, en düşük 3,3568 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,4748 oldu. ZAR → MZN kurundaki değişiklik 1.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Güney Afrika randından Mozambik metikaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → MZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Mozambik Metikali
1 ZAR3,49125 MZN
5 ZAR17,45625 MZN
10 ZAR34,91250 MZN
20 ZAR69,82500 MZN
50 ZAR174,56250 MZN
100 ZAR349,12500 MZN
250 ZAR872,81250 MZN
500 ZAR1.745,62500 MZN
1000 ZAR3.491,25000 MZN
2000 ZAR6.982,50000 MZN
5000 ZAR17.456,25000 MZN
10000 ZAR34.912,50000 MZN
Çevrim kurları Mozambik Metikali / Güney Afrika Randı
1 MZN0,28643 ZAR
5 MZN1,43215 ZAR
10 MZN2,86431 ZAR
20 MZN5,72862 ZAR
50 MZN14,32155 ZAR
100 MZN28,64310 ZAR
250 MZN71,60775 ZAR
500 MZN143,21550 ZAR
1000 MZN286,43100 ZAR
2000 MZN572,86200 ZAR
5000 MZN1.432,15500 ZAR
10000 MZN2.864,31000 ZAR