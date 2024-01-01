250 Güney Afrika randından Meksika pesosuna

Reel döviz kuru ile ZAR → MXN çevirin

250 zar
262,15 mxn

1,000R ZAR = 1,049Mex$ MXN

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → MXN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → MXNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,04861,0486
Düşük0,97350,9039
Ortalama0,99660,9683
Değişim5.85%14.50%
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1 ZAR → MXN istatistikleri

ZAR → MXN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0486, en düşük 0,9735 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9966 oldu. ZAR → MXN kurundaki değişiklik 5.85 değerindeydi.

ZAR → MXN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0486, en düşük 0,9039 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9683 oldu. ZAR → MXN kurundaki değişiklik 14.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Meksika pesosuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MXN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → MXN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Meksika Pesosu
1 ZAR1,04860 MXN
5 ZAR5,24300 MXN
10 ZAR10,48600 MXN
20 ZAR20,97200 MXN
50 ZAR52,43000 MXN
100 ZAR104,86000 MXN
250 ZAR262,15000 MXN
500 ZAR524,30000 MXN
1000 ZAR1.048,60000 MXN
2000 ZAR2.097,20000 MXN
5000 ZAR5.243,00000 MXN
10000 ZAR10.486,00000 MXN
Çevrim kurları Meksika Pesosu / Güney Afrika Randı
1 MXN0,95365 ZAR
5 MXN4,76826 ZAR
10 MXN9,53651 ZAR
20 MXN19,07302 ZAR
50 MXN47,68255 ZAR
100 MXN95,36510 ZAR
250 MXN238,41275 ZAR
500 MXN476,82550 ZAR
1000 MXN953,65100 ZAR
2000 MXN1.907,30200 ZAR
5000 MXN4.768,25500 ZAR
10000 MXN9.536,51000 ZAR